Жительница Павловского Посада получила помощь после обращения на прямую линию президента

Жительница Павловского Посада Ольга не смогла получить рецепт на необходимые лекарства и обратилась на прямую линию Президента. Главврач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова рассказала, что после обращения было проведено служебное расследование. Выяснилось, что в ноябре пациентка посещала врача, но нужный препарат ей не выписали. Жительницу записали на прием повторно и все объяснили. Через несколько дней рецепт был выдан.