Жительница Павловского Посада подняла вопрос о закрытии роддома на прямой линии с президентом

Жительница Павловского Посада обратилась на Прямую линию с Президентом по поводу закрытия местного роддома. Учреждение перестало функционировать в 2020 году, после чего там разместили ковидный госпиталь, а затем — геронтологическое отделение.

После обращения с заявительницей по имени Дарья связались и объяснили, что роддом относился к первому типу и не отвечал новым стандартам. В городе по-прежнему работает женская консультация, где специалисты наблюдают женщин на протяжении всей беременности и направляют их в перинатальный центр.

Транспортная доступность позволяет отправлять рожениц в современные родильные дома в соседних округах. Машины скорой помощи оперативно доставляют будущих мам до места назначения. Главврач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова отметила, что за все это время не было случаев с дорожными или домашними родами.

В перинатальный центр можно приехать и заранее. Каждую неделю там проходят дни открытых дверей, во время которых специалисты проводят экскурсии с посещением родовых боксов и встречей с врачами.

Всего из Павловского Посада на Прямую линию с Президентом обратились более 1100 человек. Основные темы обращений касались медицины, благоустройства и капитального ремонта. Благодаря Прямой линии жители смогли обратить внимание властей на конкретные вопросы.