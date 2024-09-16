Жительница Озер родила 10-го ребенка в перинатальном центре Коломны

Десятого ребенка родила жительница Озер в Коломенском перинатальном центре. Девочку весом 3,6 килограмма и ростом 52 сантиметра назвали Верой. Теперь в семье пять сыновей и пять дочерей.

«Девочка появилась на свет в результате естественных родов. Мы помогли наладить грудное вскармливание. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и находятся на совместном пребывании. Сегодня они отправятся домой к своей большой дружной семье», — рассказала заведующая акушерским отделением Светлана Туманова.

Женщина уже второй раз рожает в Коломенском перинатальном центре.

«Я очень благодарна сотрудникам центра за профессионализм, доброту, отзывчивость и комфортные условия», — рассказала многодетная мама.

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