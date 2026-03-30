Жительница Орехово-Зуева добилась очистки подвала через Прямую линию Президента

Жительница города Орехово-Зуево Вера Афонина обратилась на Прямую линию Президента РФ с просьбой очистить и продезинфицировать подвал многоквартирного дома № 55А на улице Урицкого.

По словам Веры Афониной, в 2023 году подвал затопило, воду откачали, но требовалась очистка от мусора. Мусор скапливался с момента постройки дома — почти 60 лет. В подвале лежали производственные отходы, доски, пластиковые упаковки и прочие вещи.

В управляющей компании «НКС» рассказали, что в конце января рабочие очистили территорию и провели дезинфекцию. Всего вывезли 24 восьмикубовых бункера с крупногабаритным мусором. Сейчас подвал находится в нормативном состоянии.

Обращаясь на Прямую линию Президента, люди не только добиваются решения своего вопроса, но и проявляют активную гражданскую позицию. Всего из Орехово-Зуевского округа на линию Президента отправили около 2000 вопросов. Большинство из них связаны со сферой здравоохранения, ЖКХ и дорожного хозяйства. Как отмечают в администрации, каждое обращение находится на контроле и планомерно решается в установленном порядке.