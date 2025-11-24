Жительница Одинцова приняла участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей

Жительница поселка Часцы Одинцовского городского округа Светлана Шершнева приняла участие во Всероссийском Конгрессе наблюдателей, который прошел 23 ноября в Москве. Мероприятие объединило около 700 участников из всех 89 субъектов Российской Федерации.

Конгресс стал первым масштабным событием такого рода для наблюдательского сообщества, направленным на развитие эффективной системы контроля за выборами и формирование единой профессиональной среды.

«Вместе с коллегами со всей страны мы решали практические задачи и обсуждали перспективы института общественного наблюдения в России. Я принимала участие в дискуссии на тему „Общественный мониторинг выборов: вчера, сегодня, завтра“. Считаю, что такие мероприятия очень важны, поскольку укрепляют сообщество наблюдателей, повышают их профессиональные навыки и позволяют совместно подготовиться к масштабному избирательному сезону 2026 года», — отметила жительница Светлана Шершнева.

Мероприятие состоялось с участием известных экспертов — медиаменеджеров, политологов, общественных деятелей и IT-специалистов. Программа Конгресса включала пленарную сессию и работу в пяти тематических секциях: социальные медиа и технологии в информационном пространстве, цифровые инструменты для наблюдателей, информационные войны и безопасность, методы мониторинга и контроля за ходом выборов, развитие сообщества общественного мониторинга.