Жительница Нахабина победила в конкурсе косторезного искусства «Душа Севера»

Жительница Нахабина Светлана Логунова победила в Международной выставке-конкурсе косторезного искусства «Душа Севера». На экспозиции были представлены все крупные центры России, отражающие направления регионов.

Выставка-конкурс «Душа Севера» проводится раз в два года. Художественный экспертный Совет по народным промыслам и ремеслам Ямало-Ненецкого автономного округа признал ее всероссийской в 2018 году, а в 2020 присвоил статус международной.

Светлана Логунова из Нахабина и Алексей Андреев и Якутска победили в конкурсе мастерства резьбы по кости. Гран-при завоевал заслуженный художник России Владимир Похилюк из Магадана.

Калил Момунов и Бишкека и Кирилл Никифоров из Ноябрьска завоевали первое место в конкурсе произведений косторезного искусства, на втором месте Сергей Корольков из Сочи и Сергей Воронов из Тамбова. Третье место заняли Вячеслав Бети из Дудинки и Нина Каргачева и Тольки.

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