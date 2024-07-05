Жительница Мытищ приняла участие в форуме многодетных матерей России

В Москве на ВДНХ прошел форум «Многодетная Россия». В нем поучаствовала многодетная мама из Мытищ Татьяна Альмухаметова.

Жительница Мытищ представила на всероссийском форуме свой проект патриотического воспитания молодежи «Мы гордимся тобой». Он включает в себя серию мастер-классов для школьников. На них детям рассказывают о волонтерстве, а также предоставляют шанс пообщаться с героями.

Татьяна Альмухаметова — волонтер, активист и мама пятерых детей. Пару лет назад они приехала в Мытищи из Луганской республики. Теперь Татьяна возглавляет фонд «От сердца к сердцу», регулярно организовывает сбор и отправку гумпомощи в новые регионы и на линию соприкосновения.

«На форуме много говорили о поддержке многодетных семей, о важности сохранения семейных ценностей. В частности, была принята инициатива об обеспечении семей жильем. На выставке „Россия“ сразу нашла павильон Луганской народной республики. Для меня это возможность ощутить себя на Родине. Там сейчас мама, родные, сын уехал туда работать волонтером. Пообщалась с молодежью, очень впечатлена тем, какая там молодежь — патриотичная, понимающая, правильно мыслящая», — прокомментировала многодетная мама из Мытищ Татьяна Альмухаметова

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