Жительница Мытищ Юлия Лашко получила титул «Самая энергичная мама»

В Мытищах объявили имена победительниц ежегодного регионального конкурса многодетных мам «Имя ее мама». Юлия Лашко удостоена титула «Самая энергичная мама».

Всего в конкурсе приняли участие жительницы 45 городских округов региона, из которых в финале состязаний оказались восемь.

Многодетные мамы продемонстрировали свои навыки в кулинарии, дизайне одежды, ответах на разнообразные вопросы, представлении творческих проектов и креативных идей. Звание «Супермама-2024» присуждено Марине Чураковой из Лобни.

Жительница Мытищ Юлия Лашко стала «Самой энергичной мамой». У нее трое детей, она увлекается модой, психологией, танцами, вокалом, любит организацию мероприятий и самосовершенствование.

Организаторами конкурса выступили Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союз женщин России».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».