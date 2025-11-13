Жительница Можайска выступит в финале областного конкурса многодетных матерей

Мать шестерых детей Евгения Александрова представит Можайский округ в финале второго областного конкурса «Имя ее — мама». Мероприятие пройдет в субботу, 16 ноября, в ДК «Яуза» в Мытищах.

Ранее Евгения Александрова успешно прошла отборочный этап и попала в число восьми финалисток, отобранных из 50 участниц со всей Московской области.

Подготовка к конкурсу продолжается уже три месяца — проходят репетиции, фотосессии и мастер-классы. Большая и дружная семья Александровых при поддержке можайской школы ханга My Mood подготовила для финала творческий номер. А Евгения создала арт-костюм «Стихия — Земля», украшенный элементами народного творчества.

В семье Евгении Александровой растут три сына и четыре дочери. Все они — творческие личности, которые вместе поют, танцуют, рисуют, учат английский и сочиняют рассказы.

Кроме того, Евгения уже девять лет возглавляет общественную организацию «Многодетные семьи Можайска», которая помогает многодетным семьям, пенсионерам, бойцам специальной военной операции.

«Близкие — мои главные помощники в нашем деле, они всегда и во всем помогают мне. Вдохновляюсь и горжусь своей семьей», — поделилась Евгения Александрова.