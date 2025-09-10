Жительница Можайска вырастила гигантский лук и тыкву весом 200 килограммов

Огородница из Можайского округа Наталья Смирнова представит результаты своего летнего труда на специализированной выставке. Женщина вырастила лук рекордным весом 864 грамма.

Выращивать овощ Наталья начала еще в феврале. Делает она это впервые.

Женщина использовала только органические удобрения, специальные витаминные прикормки. Также она настаивала крапиву в бочке и применяла золу.

Хобби по выращиванию огромных овощей появилось у жительницы Можайска в прошлом году. Тогда Наталья вырастила тыкву весом более 200 килограммов.

На 40 квадратных метрах ее огорода сейчас растет тыква сорта «Атлантик Гигант». Вес плода составил 174 килограмма. Набрать еще большую массу к началу осени тыкве помешала погода.

«Конечно, я рассчитывала на 500 килограммов, но погода подвела. Поэтому с тыквой не попали на конкурс, там отбирали от 400. Но в следующий раз я обязательно буду участвовать», — поделилась Наталья Смирнова.