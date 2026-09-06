Конкурс прошел 4 сентября на сцене Центрального академического театра Российской Армии. В творческом выступлении Ярослава исполнила песню «Дорога к храму» — впервые за всю историю конкурса на сцене прозвучала освященная звонница, на которой играл игумен Давид (Кургузов), настоятель Лужецкого монастыря. Подготовка номера прошла при участии сотрудников Можайского культурно-досугового центра.

«Я не ожидала победы, хотя готовилась ответственно. Все финалистки стали для меня одной большой семьей, мы поддерживали друг друга на протяжении всего конкурса. Во время выступления я чувствовала поддержку зала», — призналась Ярослава Ковалевская.

За нее в финале приехали болеть около 100 человек из Можайского округа, включая главу округа Дениса Мордвинцева, депутатов, представителей молодежного парламента, ветеранов, семью, друзей и коллег. В прошлом году Ярослава была наставницей финалистки конкурса.

«Ярослава, Вы — гордость Подмосковья! Вы доказали, что женщина может быть и нежной, и несокрушимой. Мы в Вас верили — и Вы сделали это», — поздравил победительницу Денис Мордвинцев.

Конкурс организован по инициативе сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутата Госдумы РФ Сергея Колунова при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году за звание боролись десять финалисток из разных городов Подмосковья.