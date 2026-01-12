Жительница Можайска отпраздновала 101-й день рождения

Татьяна Гавриловна родилась в Смоленской области, а ее юность пришлась на военные годы. После оккупации родных мест в 1942 году 17-летнюю девушку эвакуировали в Москву. Там ее зачислили в военизированную охрану Западной железной дороги. Она сторожила военный завод, осматривала и пломбировала вагоны с техникой и боеприпасами, а часто — под огнем — сопровождала эшелоны до передовых станций, таких как Вязьма. Во время одной из таких поездок она получила тяжелую травму ноги. За службу ее дважды отмечали благодарностями командования в 1944 году.

«Ваш жизненный путь — пример мужества и беззаветного служения Родине. Спасибо за подвиг, крепкого вам здоровья и тепла!», — поздравил ветерана глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

После Победы Татьяна Гавриловна еще три года оставалась на службе. В 1948 году она переехала в Можайский район к мужу-фронтовику. Ее мирная профессия тоже была связана с трудом — она стала токарем 4-го разряда и почти полвека проработала на Бородинской фабрике культтоваров.

Татьяна Савченкова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и множеством трудовых наград.