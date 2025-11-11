Жительница Лыткарина завоевала «серебро» на Первенстве России по спортивному ориентированию

В Железноводске прошло Первенство России по спортивному ориентированию. В рамках этих соревнований, собравших молодых атлетов со всей страны, особое внимание привлекла смешанная эстафета среди спортсменов в возрастной категории до 17 лет.

Уникальность этой дисциплины заключалась в командном формате: каждая сборная состояла из двух юношей и двух девушек. Округ представила Мария Ананьева, которая вошла в состав сборной Московской области. Юная спортсменка тренируется в местной спортивной школе и учится в школе № 2. По итогам борьбы, команда Московской области завоевала серебряные медали.

«От всей души поздравляем наших талантливых спортсменов, их наставника — тренера Глухову, родителей, чья поддержка неоценима, и всех, кто болел и переживал за сборную Московской области! Мы искренне гордимся этим великолепным результатом, который является доказательством упорного труда и преданности спорту. Желаем команде новых ярких побед», — сообщили в спортивном учреждении.