Жительница Лосино-Петровского победила в телевизионном шоу «Битва шефов»

Жительница деревни Топорково Татьяна Хламова стала триумфатором пятого сезона популярной телепередачи. Впечатлениями она поделилась на встрече главы Лосино-Петровского округа со старостами и активными жителями сельских населенных пунктов.

Сергей Джеглав поздравил Татьяну Хламову с победой и признался, что «Битва шефов» — это его любимое шоу. «Был приятно удивлен и с удовольствием пожал ей руку. Радует, что в нашем округе такие талантливые и активные жители!» — отметил глава муниципалитета.

Татьяна Хламова всегда работала на руководящих постах, а выйдя на пенсию, решила стать блогером. Сейчас в ее социальных сетях уже более 250 тысяч подписчиков, с которыми она делится своими умениями.

На телешоу жительница Лосино-Петровского округа оказалась в команде Константина Ивлева. В финале участникам нужно было блюдо из стандартного и доступного всем набора продуктов. По итогам слепой дегустации лучшим блюдом были признаны рубленые куриные котлеты Татьяны Хламовой.