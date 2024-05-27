Жительница Лобни заняла третье место в конкурсе «Учитель-дефектолог России»

Региональный этап VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» завершился в Подмосковье. В нем приняли участие 63 специалиста из 27 городов Московской области.

Участники конкурса представили жюри свои профессиональные портфолио, видеоролики с открытыми занятиями, конспекты уроков и провели мастер-классы. По результатам регионального этапа в номинации «Логопед года» третье место заняла Ольга Кашковская из школы № 4.

Цель конкурса заключается в поддержке карьерного, профессионального и личностного роста учителей-дефектологов и учителей-логопедов, а также в поощрении инновационных разработок и технологий для организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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