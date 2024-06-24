Жительница Лобни и ее пес стали призерами чемпионата России по дрессировке

Фото: Администрация г.о. Лобня

Мария Томилова из Лобни со своим питомцем поучаствовала во всероссийском чемпионате по аджилити — преодолении трассы с препятствиями. Пара заняла третье место.

В Москве прошел первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации «Кубок столицы» по аджилити. Около 70 спортивных пар не только из России, но и из Республики Беларусь соревновались на трассах разных уровней сложности. Ключевая задача каждого участника — преодолеть дистанцию с препятствиями, показав максимальную скорость.

Жительница Лобни выступила на конкурсе со своим бордер-колли по имени Эбони Ноуз Эмералд Стар. Они преодолели трассу протяженностью в двести метров чуть более чем за 38 секунд. Как итог — бронза всероссийских соревнований.

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