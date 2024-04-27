Жительница Ленинского округа выплатит 2 миллиона рублей за свалку | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:36 Жительница Ленинского округа выплатит 2 миллиона рублей за свалку Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья взыщет штраф с жительницы Ленинского округа за незаконную свалку. Местная предпринимательница допустила складирование отходов на землях.

«Владелица не обеспечила должный контроль за состоянием своих земель, в результате здесь образовалась свалка строительных отходов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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