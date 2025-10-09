Жительница Ленинского округа приняла участие в областном конкурсе сельских старост

За восемь лет работы на посту старосты, куда ее ежегодно избирают местные жители, Алла Третьякова смогла кардинально преобразить деревню. Когда-то забытая территория на окраине округа, сегодня Спасское стало одном из примеров эффективного развития сельского поселения.

«Сегодня с гордостью могу сказать, что вместе с жителями нам удалось совершить настоящую трансформацию. Особенно дорог нам отреставрированный памятник воинам-освободителям в деревне Спасское — это была не просто задача по благоустройству, а восстановление исторической памяти, дань уважения нашим предкам. Благодарим главу нашего округа Станислава Каторова за реализацию реконструкции. Каждая новая скамейка, цветочная клумба, пешеходная дорожка — это результат нашего общего труда и настойчивости. Освещение деревни стало особенно важным событием для всех жителей. Мы продолжаем работать над тем, чтобы Спасское становилось еще более комфортным для жизни», — отметила староста деревни Спасское Алла Третьякова.