Жительница Ленинского округа приняла участие в областном конкурсе сельских старост
Староста деревни Спасское подмосковного Ленинского городского округа Алла Третьякова приняла участие в первом областном конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта». Мероприятие, собравшее 684 участника из 56 муниципалитетов Подмосковья, стало площадкой для обмена опытом между сельскими управленцами.
За восемь лет работы на посту старосты, куда ее ежегодно избирают местные жители, Алла Третьякова смогла кардинально преобразить деревню. Когда-то забытая территория на окраине округа, сегодня Спасское стало одном из примеров эффективного развития сельского поселения.
«Сегодня с гордостью могу сказать, что вместе с жителями нам удалось совершить настоящую трансформацию. Особенно дорог нам отреставрированный памятник воинам-освободителям в деревне Спасское — это была не просто задача по благоустройству, а восстановление исторической памяти, дань уважения нашим предкам. Благодарим главу нашего округа Станислава Каторова за реализацию реконструкции. Каждая новая скамейка, цветочная клумба, пешеходная дорожка — это результат нашего общего труда и настойчивости. Освещение деревни стало особенно важным событием для всех жителей. Мы продолжаем работать над тем, чтобы Спасское становилось еще более комфортным для жизни», — отметила староста деревни Спасское Алла Третьякова.
Отметим, конкурс, проводившийся впервые в регионе, нацелен укрепить институт старост, повысить статус сельских управленцев и выявить лучшие практики управления территориями. В течение нескольких недель участники представляли экспертному сообществу свои проекты и наработки, доказавшие эффективность в решении вопросов местного значения.
Финалисты представили разнообразные инициативы — от проектов по совершенствованию инфраструктуры до программ работы с населением. Особое внимание уделялось практическим результатам и эффективности взаимодействия с местными жителями и органами власти.
Торжественная церемония награждения победителя и лауреатов конкурса состоится 23 октября в День старосты Московской области. Лучшие управленцы получат денежные сертификаты, которые будут направлены на развитие их территорий.