Жительница Красногорска открыла сбор помощи для участников СВО | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 09:55 Жительница Красногорска открыла сбор помощи для участников СВО Телеканал «360»

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Алена Белибова из Красногорска организовала пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции у себя в квартире. За ленточкой — сын, который ушел на СВО год назад по контракту. Женщина собирает необходимые бойцам предметы и сама отвозит их на передовую.

«Как ребята радуются, как им приятно! Все это надо делать быстро. Долго там стоять нельзя. Сейчас будем выгружать генератор, который опять наш глава администрации Волков помог приобрести. Мы его доставили ребятам», — рассказывает Алена о процессе доставки гумпомощи на передовую.

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Она никогда не думала, что жизнь забросит в волонтерство, но тема СВО не обошла стороной. Помогать бойцам вместе с супругом начала сразу после того, как сын ушел на передовую. Создала группу «Тыл для своих». С миру по нитке собирают все самое необходимое.

Ведут сбор на теплую одежду, тепловизоры, медикаменты и продукты питания в социальных сетях. Там же публикуют все отчеты и благодарности от бойцов. Белибова говорит, что помогают даже из других городов. Большая поддержка приходит от простых жителей Кировской области.

Алена Белибова была в зоне СВО уже три раза. Вместе с командой добирается до самых разных рубежей. На каждый выезд собирают по несколько тонн груза, а потом распределяют по подразделениям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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