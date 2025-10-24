Жительница Коломны возглавила Ассоциацию старост Подмосковья

В коломенскую деревню Новоселки москвичка Венера Порядина переехала вместе с мужем в год пандемии. Загородная жизнь так увлекла семейную пару, что они остались здесь насовсем. Обжились, выращивают на своем участке овощи и ягоды, планируют завести бычков. С первых же месяцев Венера Мухаремовна помогала односельчанам решать насущные вопросы и радела за процветание деревни.

В мае 2023 года жители Новоселок единодушно выбрали Венеру Порядину старостой. В 2025 году она получила благодарственное письмо губернатора Московской области Андрея Воробьева за участие во второй всероссийской муниципальной премии «Служение». В номинации «Институт наставничества — для будущего страны» она представила несколько методических пособий собственного авторства для старост сельских населенных пунктов.

«Старосты на селе — наши главные помощники. Благодаря их инициативам в селах и деревнях ремонтируют дороги, проводят газ, строят детские площадки и благоустраивают территорию. 178 жителей округа уже избраны на этот пост, и еще 14 присоединятся к команде старост до конца года. Пусть ваш труд приносит радость и удовлетворение от проделанной работы!» — отметил глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.