Глава Коломны поздравил со 100-летием ветерана Нину Копейкину

Нину Петровну удивило неожиданно появление на пороге дома руководителя муниципалитета. Александр Гречищев напомнил, что еще 9 мая обещал приехать на юбилей долгожительницы. Он вручил ветерану цветы, подарки от администрации округа и управления социальной защиты, а также поздравительные адреса от президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Нине Копейкиной было 17 лет, когда началась война. В 1943 году она попала на фронт, где трудилась финансистом в воинской части. Ветеран сполна испытала на себе все трудности военного времени, сопровождая армию в ее продвижении до Риги. После войны Нина Петровна вместе с мужем приехала в Коломну. В их дружной семье две дочери, три внука, двое правнуков и правнучка.

Александр Гречищев признался, что восхищается жизнелюбием и оптимизмом Нины Петровны. «Горжусь, что судьба дала мне возможность познакомиться с этой удивительной женщиной», — сказал глава округа.

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