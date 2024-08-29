Жительница Коломны Евгения Иванова отметила 100-летний юбилей

Столетний юбилей отметила заслуженный учитель, в прошлом директор коломенской школы № 11 Евгения Ивановна Иванова. С праздником ее поздравил глава округа Александр Гречищев.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что Евгения Иванова родилась в 1924 году. Она стала свидетелем многих исторических событий, происходивших в стране.

Благодаря своей неутомимой и деятельной натуре, Евгения Ивановна многого добилась в своей профессиональной деятельности. Бывшие ученики до сих пор с теплом и любовью вспоминают ее. Учительница часто устраивала праздники, походы, другие мероприятия.

Глядя на эту энергичную женщину, трудно представить, что ей исполнилось 100 лет. В свои годы юбилярша полна оптимизма, энергии и добра, которыми готова делиться с окружающими.