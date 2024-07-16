Жительница Истры Таисия Галкина победила в забеге «Суперлига Подмосковья»

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Юная спортсменка из Истры Таисия Галкина приняла участие в соревновании «Суперлига Подмосковья». В нем состязались более 1700 любителей бега.

На третьем старте летнего сезона «Суперлига Подмосковья» спортсменка Истринской спортивной школы Таисия Галкина стала победителем на дистанции 600 метров. Проходил чемпионат в Сергиевом Посаде, и он стал самым массовым в этом летнем сезоне в Подмосковье.

Начали соревнование с забегов взрослых. Для них подготовили дистанции на три, пять, десять и 20 километров. После пробежали юные спортсмены от четырех до 11 лет. Они преодолели 300 и 600 метров. Истринская спортсменка стартовала на дистанции в 600 метров и достигла финиша первой.

После забега участники посетили экскурсию по достопримечательностям Сергиева Посада.

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