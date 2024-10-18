Жительница Химок завоевала четыре титула на Всероссийском конкурсе красоты

Юлия Маковецкая выступила от округа на Всероссийском конкурсе элегантности, красоты и успеха среди замужних женщин «Миссис International — Россия 2024». Она стала победительницей сразу в четырех номинациях.

Юлия Маковецкая — Миссис Химки-2023, мама и руководитель центра творческого развития. Всероссийский конкурс принес ей звания 1-й вице «Миссис International — Россия 2024», «Миссис International — Россия 2024» Центрального Федерального округа, «Миссис Благотворительность» и «Лучший национальный костюм». Его участница сшила самостоятельно. Победителей объявили 12 октября в Ростове-на-Дону.

Среди прекрасных дам, соревновавшихся за первенство, были участницы со всех уголков страны: из Татарстана, Алтайского края, Крыма и других регионов. Конкурсы длились неделю. Девушки продемонстрировали видеовизитки, национальный костюм и блюдо, а также зрелищное выступление.

Красавицы из Химок в подобном конкурсе участвовали во второй раз. Ранее в тройку лучших вошла Елена Тараненко.

Напомним, что 12 октября в Ростове-на-Донц также прошел финал конкурса красоты «Леди де ля Шарм России — 2024». Золотую корону получила жительница Химок Ангелина Запоточная.

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