Жительница Химок заняла третье место на всероссийском вокальном конкурсе

Участники собрались из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и еще 13 регионов России. 68 солистов вышли на сцену в финале.

Химчанка выбрала сложную композицию «Кукушка» из фильма «Битва за Севастополь». Жюри поставило ей 264 балла из 300 возможных.

«Я принимала участие в этом конкурсе во второй раз. В 2023-м мне не хватило совсем немного баллов до звания лауреата. Конечно, я очень рада, что теперь удалось войти в число призеров. Музыка — важная часть моей жизни. Я очень люблю петь и не мыслю себя без сцены. А представлять на конкурсе любимые Химки — огромная честь», — рассказала химчанка Елена Тараненко.

Елена с детства увлекается музыкой. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Зрители также знают ее по первому сезону телешоу «Музыкальная интуиция», где она блистала перед звездным жюри.