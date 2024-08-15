Жительница Химок взыскала с соседа 1,6 миллиона рублей ущерба после пожара
Судебные приставы Московской области взыскали более 1,6 миллиона рублей задолженности по возмещению материального ущерба, причиненного пожаром. Кроме того, жительница региона получила компенсацию расходов на оплату государственной пошлины.
Женщина подала в суд иск к соседу по даче, требуя компенсацию за ущерб, возникший в результате пожара, который произошел по его вине. Экспертное заключение подтвердило, что возгорание произошло из-за несоблюдения ответчиком мер противопожарной безопасности во время строительных работ и неправильного хранения горючих материалов.
Суд, изучив материалы дела, удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика в пользу истца 1 640 000 рублей, включающих как возмещение материального ущерба, так и расходы на оплату государственной пошлины.
В соответствии с судебным решением, Химкинское районное отделение судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области возбудило исполнительное производство. Должника уведомили о начале принудительного исполнения, однако он не погасил задолженность в установленный срок.
Для взыскания ущерба судебные приставы применили комплекс мер. Они вынесли постановления об аресте денежных средств на расчетных счетах должника в банках, запрете на регистрационные действия с его импортным внедорожником, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 114 тысяч рублей.
В результате эффективного применения этих мер вся сумма задолженности, включая материальный ущерб и затраты на государственную пошлину, была перечислена на счет взыскательницы в полном объеме. Судебное решение выполнено.
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