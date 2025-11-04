Жительница Химок получила титул «Мама года» на всероссийском конкурсе красоты

Елена Тараненко из Химок поучаствовала в финале всероссийского конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия Земля». Она получила титул «Мама года».

Участницами финала стали 17 женщин из Санкт-Петербурга, Москвы, Донецка, Луганска, Перми, Новосибирска и Калининграда. Елена представляла Московскую область.

В финале конкурсантки представили на суд жюри творческие номера. Елена презентовала свою авторскую песню «Моя Россия» в танцевальном сопровождении детей из центра «РостОк». На фоне демонстрировали панорамы городского округа Химки и пейзажи России.

Дочери Елены всего 11 месяцев. Сама девушка имеет четыре высших образования, также она окончила аспирантуру, состоит в Молодежном парламенте Химок и является директором конкурса красоты и таланта «Мисс и Миссис Химки».

Отметим, что конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия Земля» входит в состав международного конкурса «Мисс Земля».