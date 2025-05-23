Жительница Химок приняла участие в международном форуме

На площадке Национального центра «Россия» объединились более тысячи деловых женщин из 50 стран. Химки на мероприятии представила председатель «Клуба деловых женщин» Екатерина Борисова.

Второй Форум женского предпринимательства БРИКС прошел в Москве под девизом «БРИКС: выход на глобальный уровень». Событие собрало более тысячи участниц, представляющих бизнес-сообщество из полусотни стран. Среди них — председатель «Клуба деловых женщин» Химок Екатерина Борисова.

Программа форума включала пленарное заседание, на котором обсуждали будущее финансовой архитектуры БРИКС и серию панельных сессий, посвященных актуальным вопросам женского бизнеса. К участникам обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув значение международного сотрудничества.

«Это очень перспективно, когда участницы из разных стран могут поделиться своими историями успеха, обсудить вызовы и возможности, стоящие перед бизнесом, а также получить новые знания и инструменты для развития своего дела», — рассказала председатель «Клуба деловых женщин» Химок Екатерина Борисова.

Площадка форума стала точкой притяжения для обмена опытом, выстраивания партнерских отношений и поиска решений по расширению участия женщин в предпринимательской деятельности в странах БРИКС. Участницы также обсудили пути поддержки малого и среднего бизнеса в условиях трансформации глобальной экономики.