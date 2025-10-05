Жительница Химок поучаствовала в съемках телепередачи «Поле чудес»

Художник-постановщик Дома культуры «Брехово» Анастасия Ларцева стала участницей телепередачи «Поле чудес». Она представила музыкальный номер и исполнила песню «Ключик к замочку».
Анастасия исполняет русские народные и коми-пермяцкие песни, является многократным лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Она принимает участие в различных телевизионных шоу и выступает в роли ведущей на одном из телеканалов.
В Доме культуры «Брехово» Анастасия работает восемь лет. Она создает яркие номера, а также руководит фольклорным кружком «Золотая карусель».
Артистку наградили медалью «За усердие в службе» приказом войскового атамана ВКО «Центрального казачьего войска». Каждое выступление Анастасии завораживает зрителя.
