Жительница Химок поучаствовала в съемках телепередачи «Поле чудес»

Художник-постановщик Дома культуры «Брехово» Анастасия Ларцева стала участницей телепередачи «Поле чудес». Она представила музыкальный номер и исполнила песню «Ключик к замочку».

Анастасия исполняет русские народные и коми-пермяцкие песни, является многократным лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Она принимает участие в различных телевизионных шоу и выступает в роли ведущей на одном из телеканалов.

В Доме культуры «Брехово» Анастасия работает восемь лет. Она создает яркие номера, а также руководит фольклорным кружком «Золотая карусель».

Артистку наградили медалью «За усердие в службе» приказом войскового атамана ВКО «Центрального казачьего войска». Каждое выступление Анастасии завораживает зрителя.