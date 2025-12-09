Жительница Химок получила высшую награду всероссийского конкурса красоты

Жительница Химок Елена Тараненко завоевала главный титул «GRAND-PRIX ABSOLUTE Национальная красота мира» на всероссийском фестивале. Участие в финале приняли 50 девушек из разных регионов России.

Химчанка Елена Тараненко одержала абсолютную победу на всероссийском фестивале красоты, моды и креатива «Национальная красота России и мира». Ее костюм русской лебедушки, выполненный вручную в бело-голубой гамме, покорил жюри в московском особняке Морозова.

Помимо главного титула, высших наград фестиваля удостоились и другие представительницы Химок: Валерия Тихонова, Маргарита Горшкова, Дарья Полетаева, Милана Запоточная, а также финалистка конкурса «Миссис Химки — 2025» Анна Фатина, получившая Гран-при.

Программа финала включала три этапа: дефиле в золотых платьях, демонстрацию народных костюмов и выход в вечерних нарядах алого цвета.

Победа химчанок на престижном фестивале подтверждает высокий уровень таланта, трудолюбия и творческого потенциала жительниц округа.