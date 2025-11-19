Жительница Химок победила в областном конкурсе многодетных матерей

Воспитывающая пятерых детей Светлана Порскова завоевала титул «Супермама-2025». Жительница Химок стала абсолютным лидером областного конкурса «Имя ее— Мама» среди 54 многодетных матерей со всего Подмосковья, успешно пройдя пять конкурсных испытаний.

В финале конкурса, который проходил в Мытищах, участницы продемонстрировали свои знания и умения в интеллектуальных дисциплинах, социальной сфере, кулинарии и моде. В состав жюри вошла известная телеведущая и общественный деятель, председатель Союза женщин России Мария Ситтель.

Светлана Порскова пишет стихи, участвует в поэтических конкурсах и уже отмечена наградами Союза писателей России. Ее муж, который работает экономистом, известен в Химках как победитель всероссийских и международных олимпиад. Родители вдохновляют своих детей личным примером.

Глава Химок Елена Землякова поздравила Светлану Порскову и ее семью с победой и пожелала новых достижений.