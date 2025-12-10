В Московской области завершился Гранд-финал традиционного конкурса «Волонтер года — 2025», организованный Министерством информации и молодежной политики. Среди множества претендентов победу в номинации «МедиаВолонтерство» завоевала участница общественных движений из городского округа Фрязино Анастасия Кутепова.

«Ежегодный конкурс „Волонтер года“ является одним из важнейших региональных мероприятий, направленных на выявление и поощрение активистов-добровольцев, внесших значительный вклад в реализацию социально-значимых проектов Подмосковья. Данный проект поддерживает активные инициативы молодежи», — отметили организаторы.

Торжественная церемония награждения собрала именитых гостей, среди которых были представители профильных министерств и ведомств, известные общественные деятели и лидеры молодежных объединений. Участники конкурса представили разнообразные социальные инициативы, направленные на улучшение жизни населения региона.

Ранее Анастасия Кутепова уже показала свои способности в сфере медиакоммуникаций, выиграв в образовательном проекте «ПолитЗавод», направление «Политический SMM».