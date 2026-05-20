Жительница Электрогорска Альбина Гришина отметила 80-летие

19 апреля в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа прошли поздравления 80-летней жительницы Альбины Николаевны Гришиной. Поздравление с юбилеем ей вручил ВРИП главы округа Сергей Балашов.

Альбина Гришина много лет живет в Электрогорске и известна активной общественной позицией. Она приехала в город в 1960-х годах как молодой специалист и начала работу на Электрогорском мебельном комбинате. На предприятии она проработала около 40 лет и прошла путь до руководящих должностей.

В разные годы юбиляр занималась общественной деятельностью и участвовала в решении городских вопросов. Она выступала с инициативами по благоустройству, предлагала решения по улучшению городской среды и собирала подписи жителей в поддержку проектов. Альбина Николаевна входила в состав Общественной палаты и работала в комиссии по социальным вопросам.

«Альбина Николаевна — человек с сильным характером и активной жизненной позицией. Ее предложения всегда направлены на улучшение жизни в городе», — сказал ВРИП главы округа Сергей Балашов.

В ходе встречи также обсудили вопросы благоустройства «Березовой рощи» в районе улицы Максима Горького. Жительница ранее обращалась с просьбой привести эту территорию в порядок, и ее инициативу взяли в работу.

Юбиляру вручили поздравительные адреса и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутата Мособлдумы Линары Самединовой. Вместе с представителями администрации ее также поздравили сотрудники окружных служб.

Помимо общественной деятельности, Альбина Гришина увлекается поэзией, кулинарией и рукоделием. Она создает декоративные цветы из бумаги и активно делится опытом с окружающими.