Жительница Дубны сдала более 100 килограммов пластика на переработку

Жительница Дубны Татьяна сдала в пункт приема вторсырья более 100 килограммов пластика. Впервые начав сортировать отходы в 2020 году, она разделяет мусор на пищевые и неорганические.

Часть пищевых отходов отвозит на дачу, а пластик сортирует дома. Для этого Татьяна изучила, какие виды вторсырья принимают и в каком виде, после чего организовала у себя систему из нескольких контейнеров для разных типов пластика. Главное условие — пластиковые бутылки и емкости должны быть чистыми, без остатков содержимого и этикеток.

«Для меня оказалось удобным организовать первичную сортировку в два мусорных ведра, а на балконе расположить четыре больших контейнера для сбора пластика, объем их я уточнила опытным путем», — делится Татьяна.

В дубненском пункте приема вторсырья принимают не только пластик, но и макулатуру с металлоломом. Бумажные отходы нужно разделять на категории: картон, писчая бумага, книги и журналы упаковывать отдельно.

Такой подход помогает беречь природу и при этом немного заработать — за килограмм пластика платят пять рублей, за килограмм газет — два.