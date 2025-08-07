На церемонии закрытия XXII летних Олимпийских игр 3 августа 1980 года в небо запустили талисман мероприятия — надувного медведя. Подъемом аэростата командовали специалисты из Долгопрудного.

Медведь высотой восемь метров и весом свыше 60 килограммов не мог удержаться в воздухе. Его легендарный полет в Москве мог не состояться, если бы к решению вопроса не подключились сотрудники Центральной аэрологической обсерватории Долгопрудного.

«Мой дедушка Иван Шагин командовал подъемами аэростатов. Он участвовал в таком эпохальном событии, как запуск олимпийского мишки», — поделилась жительница Долгопрудного Елена Петрова.

Она также рассказала, что специалисты обсерватории выводили медведя на поле «Лужников», держа его за специальные веревочки.

«Когда аэростат надули, он упал. Тогда сотрудники Центральной аэрологической обсерватории Долгопрудного придумали дать мишке в лапу шарики», — добавила Елена Петрова.

Это не просто шары, а зонды. Специалисты провели множество опытов и определили их необходимое количество, а также точки крепления. Так олимпийского мишку удалось выровнять и успешно поднять в воздух.