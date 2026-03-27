Жительница деревни Нелидово добилась обещания отремонтировать дорогу

Жительница деревни Нелидово Лилия Бурцева обратилась на прямую линию с Президентом в декабре 2025 года и поделилась проблемой состояния дороги на улице Рассветной.

Представители администрации округа связались с Лилией и пообещали в сезоне 2026 года выполнить капитальную отсыпку дороги.

Ремонт и устройство дорог — актуальная проблема для многих населенных пунктов. От Волоколамского округа на прямую линию поступило более 700 обращений, значительная часть которых касалась состояния дорог. Многие из них уже рассмотрели и внесли в план ремонта.

По части обращений в 2026 году начнут проектирование, а на нескольких улицах выполнят текущий ремонт.