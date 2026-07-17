Жительница Дедовска родила недоношенного ребенка в Наро-Фоминском перинатальном центре

В Наро-Фоминском перинатальном центре жительница Дедовска Юлия Маликова родила вторую дочь на тридцатой неделе беременности. Это один из 198 случаев преждевременных родов из 3114, принятых в центре с начала года.

В отличие от первых родов в 2017 году, когда ребенка сразу увезли в другой город, теперь мама и малышка были вместе с самого рождения. В тот раз старшая дочь Юлии родилась на тридцать четвертой неделе. Ее после родов отправили в Мытищи — в ближайший центр с оборудованием для таких детей. Саму маму выписали через три дня, и она ездила на свидания из дома. Разлука длилась неделями.

На этот раз, когда на седьмом месяце у Юлии отошли воды, она отправилась рожать в Наро-Фоминский перинатальный центр. Выбор не был случайным: решающим стал личный пример подруги, которая уже родила здесь и рекомендовала учреждение.

Девочка родилась с весом 1530 граммов. Сосательного рефлекса не было — кормили через зонд. Медсестры учили маму уходу в кувезе. После реанимации — отделение патологии. Выписали через месяц и неделю с весом 2235 граммов, но из-за снижения гемоглобина вернулись на реабилитацию.

Юлия всегда на связи с заведующей и врачами. Она рассказывает, что благодаря постоянному присутствию рядом дочь чувствовала себя лучше и спокойнее. Сейчас семья проходит реабилитацию в центре. Все необходимое рядом, врачи и медсестры помогают на каждом шагу. Юлия благодарна за такую поддержку и признается, что она дает ей спокойствие в завтрашнем дне. У нее две дочки: старшая помощница и маленькая Василиса. Мама улыбается и называет их прекрасными принцессами.