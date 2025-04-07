Жительница Чехова предотвратила кражу нескольких миллионов рублей у пенсионера

Неравнодушная жительница городского округа Чехов Каролина Жукова помешала мошенникам, которые хотели обмануть пенсионера и украсть у него деньги. За проявленную бдительность сотрудники полиции вручили ей подарок и поблагодарили за помощь.

В одном из торговых центров в Чехове Каролина Жукова увидела у банкомата пожилого мужчину. Он разговаривал по мобильному телефону и клал деньги в устройство, при этом заметно нервничал, чем и вызвал подозрение. Жительница Чехова поняла, что на связи с мужчиной могут быть мошенники. Каролина Жукова подошла к пенсионеру и попросила прервать разговор, а также отменить банковскую операцию. Затем неравнодушная горожанка обратилась в полицию.

Мужчина рассказал, что утром ему позвонили и представились сотрудниками банка. Неизвестные сообщили, что аферисты пытаются похитить его денежные средства. Чтобы спасти сбережения, пенсионеру посоветовали их обналичить, а затем перевести на якобы безопасный счет, номер который продиктовали.

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