Жительница Чехова поучаствовала в ночном 46-километровом марафоне в Хибинах

Данный трейл — один из самых сложных, из-за горного рельефа и погодных условий: часть маршрута проходила на высоте 500 метров над уровнем моря, где участники несколько часов бежали под проливным дождем. Среди спортсменов оказалась и Юлия Кочетова, врач из Чехова.

После марафона Юлия Кочетова поделилась своими впечатлениями. Она рассказала, что снаряжение полностью промокло. На перевале температура резко упала ниже нуля, началась метель. Останавливаться в таких условиях было опасно, поэтому спортсмены продолжали маршрут.

Несмотря на все испытания, жительница Чехова дошла до финиша, где уже ждали волонтеры с дождевиками и теплыми пледами.

Юлия подчеркнула, что любой спортсмен, занимающийся горными трейлами, должен быть готов к экстремальным условиям. Главное — не падать духом, контролировать эмоции и действовать решительно.