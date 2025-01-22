Жительница Чехова подарила вторую жизнь ненужным вещам

Активная участница движения «ЭкоЛогичный Чехов» Ксения Суслина создает оригинальные поделки и элементы декора из разных предметов. В результате ее работы появляются авторские открытки, стильная одежда и необычные предметы мебели.

Женщина увлекается скрапбукингом — изготавливает из бумаги таблички, бирки, а также плетет корзинки из трубочек и другие предметы. Из старых трикотажных футболок мастерица изготавливает практичные сумки и шопперы. Джинсовая ткань используется для создания мелких украшений и декоративных элементов, а совсем изношенные вещи перерабатываются в мешки. В числе интерьерных изделий — уютные подушки.

Эковолонтер из Чехова использует в своих работах пластик разных маркировок, дерево и стекло. Благодаря вторичным материалам ей удается вдохнуть новую жизнь в старые предметы мебели.