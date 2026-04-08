Жительница Бронниц задала вопрос о записи к врачу на прямой линии с президентом

В ходе «прямой линии» с президентом России жительница Бронниц Зинаида Кулькова обратилась с вопросом о порядке записи к врачу. Врач-терапевт Бронницкой поликлиники Ксения Рогачева разъяснила доступные способы записи.

Записаться к терапевту можно через портал «Госуслуги» в разделе «Электронная регистратура», через инфомат на первом этаже поликлиники, лично у регистратора или по единому номеру 122.

По указанию Минздрава самостоятельно можно записаться к гинекологу, урологу, окулисту, отоларингологу, хирургу, стоматологу, психологу и онкологу (при наличии учета). К остальным узким специалистам — только по направлению терапевта.

Также пациент имеет право попасть к врачу без записи при острой боли или после выписки из стационара.

Ксения Рогачева напомнила, что в поликлинике работают два кабинета неотложной помощи, где принимают с температурой, признаками ОРВИ, высоким давлением, болями в животе и другими неотложными состояниями.