Жительница Бронниц добилась строительства тротуара на Южной улице

На «Прямой линии» президент получил обращение от жительницы Бронниц Ольги Алексеевны. Она попросила оборудовать тротуар вдоль Южной улицы, которая начинается от съезда с трассы А-107 и имеет протяженность 1000 метров.

Администрация городского округа отреагировала оперативно. Строительство пешеходной дорожки запланировано на 2027–2028 годы.

Всего от жителей Бронниц на «Прямую линию» поступило 160 обращений. Чаще всего люди обращались по вопросам ремонта дорожного полотна после прокладки газопровода, а также по вопросам медицины и образования. В администрации отмечают, что обращения граждан рассматриваются в плановом порядке и решаются максимально быстро.