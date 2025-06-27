Жительница Богородского округа приняла участие в форуме «Женщины России»

Всероссийский открытый форум некоммерческих организаций и социального предпринимательства «Женщины России. Всегда рядом» прошел в Торгово-промышленной палате города Москвы. Он собрал лидеров, экспертов и представителей бизнеса, стремящихся к развитию социальных инициатив и укреплению гражданского общества.

Участники форума в беседах с коллегами делились опытом реализации социальных проектов на муниципальном уровне. В работе конференции приняла участие представитель Богородского округа.

Уже не первый раз всех заинтересованных ждала диалоговая площадка по выявлению проблематики и обсуждению тенденций развития некоммерческого сектора России как фактора экономической стабильности и социального благополучия регионов. Среди основных тем обсуждения звучали: трехпоколенная семья — ключ к решению демографических задач России, а также комплексная социализация участников специальной военной операции и членов их семей.

Общероссийская общественная организация «Женщины России» выступала партнером в реализации множества социальных проектов, направленных на поддержку материнства, детства, семьи, а также на расширение возможностей для женщин в различных сферах деятельности.