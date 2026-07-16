Жительница Балашихи превратила обычный участок в цветущий сад

В городе Балашиха на улице Зеленой, 34, благодаря активизму и любви к природе Веры Тарасовой обычный участок превратился в настоящий цветочный рай. Вера — блогер и местный активист, которая вопреки сложностям, связанным с ее редким диагнозом — болезнью Фара, сумела создать уникальное пространство для отдыха и вдохновения.

Все началось с центральной клумбы, где Вера посадила лилии, тюльпаны, нарциссы и ирисы. Постепенно она стала добавлять розы и другие цветы, которые любят солнце. Несмотря на то что клумба мешала некоторым соседям и даже подвергалась вандализму, Вера не сдалась.

Вера подбирает растения с учетом их способности выдерживать жару и прямые солнечные лучи. В ее саду можно увидеть газанию, фиалки, хризантемы, лобулярию, «лисий хвост» и эхинацею. Особое место занимают белые цветы — иберис, мальва и ромашки. Осенью Вера высаживает крокусы, тюльпаны и мускари, чтобы с первыми теплыми днями земля снова расцвела.

Педагог и художник по призванию, Вера творчески подошла к обустройству альпийской горки. Белые камни, почвопокровники, вероника и тысячелистник создают гармоничную композицию. Также в саду есть три липы, посаженные в честь дедов Веры, участников Великой Отечественной войны.

Из-за особенностей здоровья Вере трудно долго стоять и находиться на солнце, поэтому она выходит ухаживать за растениями по утрам или вечерам. «Сейчас я работаю на наколенниках, у меня есть подставочка, на которую сажусь. Научилась даже сидя копать лопатой», — поделилась Вера.

Несмотря на трудности, Вера не только ухаживает за садом, но и поддерживает других. Она ведет группу во «ВКонтакте» «Волшебные цветы Веры», где делится фото и советами, и создала сообщество «Я живу с болезнью Фара», чтобы никто не чувствовал себя одиноким.