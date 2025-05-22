Жительница Балашихи поучаствует в международном инклюзивном конкурсе красоты

Финал международного инклюзивного конкурса «Невская Краса» пройдет с 9 по 14 июня в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 36 девушек из 10 стран, в том числе одна из жительниц Балашихи — Елена Соколова.

Несмотря на тяжелый диагноз, Елена имеет два высших образования, ведет блог и преподает английский язык. У нее есть любящая семья.

Кроме того, представительница Подмосковья — ветеран военной службы.

Соколова продвигает в регионе темы инклюзии и мечтает открыть благотворительный фонд для людей с рассеянным склерозом.

На творческих премиях девушка уже не раз получала награды. В финале «Невской Красы-2025» участница представит вокальный номер. Помогать Елене будет ее дочь.

Напомним, что «Невская Краса» — первый в России международный инклюзивный фестиваль-конкурс. Проект продвигает образ женщин с ограниченными возможностями здоровья, а также способствует развитию туризма и укреплению межрегиональных связей.