Жительница Балашихи получила стипендию за вклад в культуру округа

Коллектив Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого поздравил Зинаиду Артюхину, заведующую библиотекой семейного чтения имени Дмитриева. Ее присудили стипендию администрации городского округа Балашиха в номинации «Выдающиеся деятели культуры и искусства».

Денежные средства стипендии будут направлены на реализацию творческого проекта и издание сборника «Осыпая любовью сей свет…», посвященного жизни и творчеству известного российского поэта, нашего земляка Дмитриева.

Сборник станет промежуточным итогом большой просветительской работы библиотечного сообщества и Управления культуры по сохранению и популяризации литературного наследия поэта. В него войдут творческие работы лауреатов и участников литературного конкурса «Первоцвет» за все годы его существования с 2014 по 2024 годы.

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