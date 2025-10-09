Жительница Балашихи получила спецприз на итальянском кинофестивале

Режиссер из Балашихи Нина Жарова стала участницей престижного итальянского кинофестиваля Short Film School Fest, где представила свой документальный фильм «Уходя от шума и суеты». Картина получила специальную награду жюри, отметившего высокое художественное качество и глубокий смысл работы.

Фильм рассказывает трогательную историю священнослужителя, который вместе с семьей занимается восстановлением храма в небольшом селе Ярославской области. Через призму этой истории зрители погружаются в атмосферу русской деревни — спокойной, размеренной жизни вдали от городской суеты и шума. Особое место в фильме занимает сюжет об иностранцах, решивших остаться в этой деревне, переняв местные традиции и веру, что подчеркивает уникальность культурного обмена и гармонии.

Short Film School Fest был приурочен к 150-летию со дня рождения Эльвиры Нотари — первой итальянской женщины-кинорежиссера и одной из пионеров мирового кинематографа. Церемония награждения собрала выдающихся деятелей искусства и культуры: официальных лиц, оперных артистов, режиссеров и профессоров. Среди почетных гостей были обладатель приза Каннского кинофестиваля Марчелло Фонти и известная актриса Ирен Майорино.

Фестиваль Short Film School Fest является международным конкурсом короткометражных фильмов, ориентированным на учащихся итальянских школ, иностранных студентов в возрасте от 12 до 19 лет, а также начинающих кинематографистов старше 18 лет. Мероприятие направлено на поддержку молодых талантов и развитие киноискусства на международном уровне.