Жительница Балашихи получила благодарственное письмо президента РФ

Жительница Балашихи Нина Попова работает главным редактором литературного журнала «Балашиха: Голоса сердец» и входит в Союз писателей России. Престижную награду ей вручили в администрации президента.

В официальном послании глава государства выразил благодарность за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

«Для меня это стало большой неожиданностью. Я воспринимаю эту благодарность как знак доверия и стимул продолжать работать дальше», — поделилась Нина Попова.

Нина Попова — поэт и общественный деятель, регулярно принимает участие в гуманитарных и культурных миссиях в зонах боевых действий. Она не раз выезжала к российским военнослужащим с творческими программами, передавала гуманитарную помощь, книги и сборники патриотической поэзии.

За активную гражданскую позицию и вклад в поддержку военных женщина награждена медалью Министерства обороны России «За помощь и милосердие».

В мае 2025 года она в составе делегации Союза писателей России посетила авиабазу Хмеймим в Сирии, где дислоцируется группировка российских войск. Эту поездку приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выступления перед военнослужащими стали настоящим духовным подарком для тех, кто несет службу вдали от Родины.