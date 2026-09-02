Жительница Балашихи открыла свое дело благодаря соцконтракту

Мама троих детей Татьяна Касимова стала предпринимателем и открыла кабинет психолога. Женщина получила 350 тысяч рублей на запуск своего дела: этих денег хватило на аренду помещения и его обустройство.

Небольшой уютный кабинет стал сбывшейся мечтой Татьяны Касимовой. Она долгое время хотела стать психологом, даже получила соответствующее образование, однако начать практику никак не решалась. Находясь в декрете, женщина узнала о контракте и решила попробовать, обратившись в социальную защиту.

«Я пришла со своим бизнес-планом. Мне его подкорректировали и сказали, что нужно подправить. Там был экзамен по основам предпринимательской деятельности. Так как по прошлой специальности я — юрист, мне было не сложно его сдать», — поделилась Татьяна Касимова.

Начинающему психологу выделили 350 тысяч рублей: на эти деньги женщина арендовала помещение, закупила технику и необходимые для терапии предметы. Сейчас у Татьяны полная запись, она принимает как детей, так и их родителей.

Социальный контакт — это возможность стать предпринимателем, найти работу, освоить новую специальность или просто получить денежную поддержку в трудной жизненной ситуации. Средства предоставляются из государственного бюджета: до 350 тысяч рублей на запуск своего дела, до 200 тысяч рублей — на развитие подсобного хозяйства. Это одна из самых эффективных мер поддержки, предусмотренных Народной программой «Единой России». Ее цель — преодоление финансовых трудностей и открытие новых профессиональных возможностей.

«Программа направлена на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и людей, которые ищут работу. Прежде всего это многодетные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации, семьи участников специальной военной операции», — рассказал председатель Совета депутатов Балашихи, член фракции «Единая Россия» Геннадий Попов.

Услугой с начала этого года в Московской области воспользовались более 600 человек, в том числе 58 жителей Балашихи. Заключить контракт можно в территориальном отделении социальной защиты населения, а также через областной портал государственных услуг.