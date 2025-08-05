Жительниц Пушкино пригласили в «Школу будущих мам»

Министерство здравоохранения Московской области сообщает о продолжении работы «Школ будущих мам» в Пушкино. Независимо от времени года, будущие родители могут получить знания и практические навыки, необходимые для подготовки к родам, уходу за новорожденным и решения юридических вопросов, связанных с рождением ребенка.

В течение августа в округе, на базе женской консультации № 1, пройдет семь бесплатных занятий для будущих родителей. Занятия проводятся каждую неделю по вторникам и средам, предлагая разнообразные и актуальные темы. Будущие родители смогут узнать больше о физиологии родов, научиться подготовке партнера к совместным родам, разобраться в тонкостях организации сна младенца и получить ответы на другие вопросы.

В Ивантеевке, в женской консультации № 2, встречи с будущими родителями запланированы на 15 и 29 августа. На этих занятиях будущие мамы смогут освоить эффективные техники дыхания, научиться расслаблению и преодолению страха перед родами.

Кроме того, Пушкинский перинатальный центр организует Дни открытых дверей, которые состоятся 12, 19 и 26 августа в 11:00.